Piotr Zielinski, autore del gol della bandiera ieri nel match perso dalla Polonia contro il Portogallo, ha commentato la sconfitta subita dalla sua Nazionale ai microfoni di TVP Sport: "Dopo il loro primo gol, c'era voglia e determinazione di pareggiare questa partita. Sfortunatamente, non ha funzionato. Il Portogallo è attualmente una delle migliori squadre del mondo. Quando giochi con loro, corri dietro alla palla per molto tempo, si sentono benissimo nel fare le giocate ed è difficile portargli via la palla. A volte la nostra aggressività dovrebbe essere maggiore. Gli abbiamo creato problemi nel secondo tempo".

C’è stato qualcosa dei portoghesi che ti ha sorpreso?

"Sapevamo che avevano giocatori di altissimo livello e queste persone erano visibili. Dobbiamo dare loro merito perché sono estremamente forti. Hanno giocatori tecnicamente bravissimi ma anche molto veloci e forti fisicamente. Possono battere qualsiasi nazionale".

Credi nella vittoria nella rivincita?

"Ci credo, ma ora pensiamo alla Croazia e credo che martedì vinceremo. Analizzeremo sicuramente questa partita. Martedì vinceremo e andrà tutto bene".

