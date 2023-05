Ad inizio stagione Lorenzo Pirola disse che il sogno era di tornare all'Inter, tra un mese si deciderà il suo futuro dopo l'anno in prestito alla Salernitana. "Quando ho detto quella frase mi riferivo a un sogno che avevo da bambino - spiega il difensore a TMW -. Posso dire che a Salerno sto benissimo e restare qua mi farebbe davvero piacere, per un giovane calciatore è un contesto ideale per completare il percorso di crescita. Poi tra un anno o cinque non sappiamo cosa accadrà. Sono pronto a restare, vedremo poi cosa accadrà nel periodo del mercato".

"Scetticismo al mio arrivo? Non so effettivamente se sia stato scetticismo - aggiunge Pirola -. E' chiaro che i tifosi si sono ritrovati in squadra un ragazzo di 20 anni e, dunque, un acquisto importante in prospettiva ma che doveva comunque dimostrare il suo valore. Attualmente posso dire di essere molto orgoglioso e soddisfatto della mia stagione con la Salernitana, sono cresciuto tanto e ho dato il mio contributo per il raggiungimento del nostro obiettivo. Tuttora è bello vedere che la gente mi ferma per strada e mi chiede se resterò a Salerno. Una piazza calda ti dà sempre la sensazione di essere un giocatore di livello, per noi è una marcia in più".

