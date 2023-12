Andrea Pirlo promuove le ultime prestazioni di Sebastiano Espostito e Filip Stankovic, attaccante e portiere della Sampdoria in prestito dall'Inter. Parlando in conferenza stampa prima della trasferta di Brescia, il tecnico blucerchiato spende parole al miele per i due giovani di proprietà nerazzurra: "Esposito e Verre sono due giocatori di grande qualità. Magari non li vediamo nella classifica dei marcatori a fine partita ma l'importante è quello che ci danno in campo. Ci danno intensità e per noi è importante. Poi facessero qualche gol in più alzerebbe la loro autostima. Devono stare tranquilli e lavorare per la squadra. Poi se arriva anche un gol per loro è un di più".

Il discorso si sposta poi sul portiere: "È migliorato anche lui con la prestazioni e la personalità. Quando arrivi da prestazioni positive l'autostima si alza, la richiesta nostra è sempre alta e deve adattarsi. Lo sta facendo velocemente. È un giocatore di prospettiva, è un giovane e avrà un futuro sicuramente roseo".

