Un pensiero per l'Italia? "Mi manca un po', l'Inter e l'Italia saranno sempre casa mia. Tutto sommato, Milano e il vostro Paese sono i posti in cui sono rimasto più a lungo, nella mia vita da calciatore".

Ivan Perisic manda un messaggio all'Inter direttamente dal Qatar, dove in queste settimane è impegnato al Mondiale con la sua Croazia. L'ex esterno nerazzurro, volato a Londra per sposare il Tottenham dopo la scadenza del contratto, parla ai microfoni di La Gazzetta dello Sport.

Nostalgia?

"Mah, un po' ma tornerò presto e avrò qualcosa di importante da fare. La Champions contro il Milan mi aspetta…".

Mondiale. La Croazia è tornata?

"Sì, nella prima partita non eravamo noi. Non abbiamo fatto bene con la palla e si sa, se in un girone di tre partite cominci male, sei obbligato a reagire in fretta".