Il desiderio di Beppe Marotta è quello di rimanere a lungo all'Inter. Ed è un desiderio talmente forte da fargli escludere di ricoprire in futuro ruoli istituzionali di primo livello, come si vociferò tempo addietro. Nell'intervista rilasciata a Sky Sport, il presidente nerazzurro mette le cose in chiaro: "Se mi affascina l'idea di diventare presidente della FIGC o ministro? Grazie, ma io sono un amante e innamorato del mondo del calcio e dello sport, quindi è chiaro che sono molto contento della mia carriera, sono contentissimo di fare il presidente dell'Inter, che mi occupa molto e quindi poi mi dedico a osservare quello che viene intorno a noi. Qui all'Inter sto bene, per cui assolutamente spero di dare e contribuire a dare risultati".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!