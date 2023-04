"Lui è Steven Zhang sono amici, ma Pellegrini sogna ancora una futura proprietà italiana per la sua Inter - spiega la rosea -. Difficile però trovare investitori di questo livello, anche se secondo Pellegrini le sorprese sono sempre in agguato".

Anche la Gazzetta dello Sport rilancia le dichiarazioni di Ernesto Pellegrini , che ieri ha aperto a scenari probabilmente auspicabili per quanto riguarda la proprietà dell'Inter. "Si sente la mancanza di un presidente che sia sempre presente in ogni situazione, bella o brutta che sia – ha sottolineato Pellegrini a 'La politica nel pallone' -, che tenga in pugno la squadra insieme ad allenatore e dirigenti. Zhang ha speso tanto e ha fatto anche bene, il risultato è stato sicuramente positivo. Ma la presenza di un presidente italiano, milanese nel caso dell’Inter, è un’altra cosa".

"Chissà cosa ci riserverà il futuro. Io un’idea l’avrei, però la tengo per me. Speriamo bene... Zhang per me è un amico, lui lo sa che dopo di lui può esserci una sorpresa italiana, anche se non sarò io. Io ho già dato abbastanza del mio", ha svelato l'ex numero uno nerazzurro.

