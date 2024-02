Uomo ovunque e decisivo in entrambi i lati del campo nel suo primo derby d'Italia giocato in carriera, Benjamin Pavard non nasconde le ambizioni dell'Inter dopo la vittoria sulla Juve: "Vogliamo vincere lo scudetto, è dall'inizio della stagione che ci pensiamo e lo vogliamo vincere - ha ammesso il francese parlando in esclusiva con Sportmediaset -. Ora abbiamo dei punti di vantaggio sulla nostra rivale, ma abbiamo ancora tante partite da giocare. Pensiamo partita per partita e ci focalizziamo solo su noi stesso come facciamo da inizio stagione".

