Due su due le vittorie dell'Inter ottenute a San Siro, dove i campioni d'Italia hanno giocato due gare casalinghe consecutive e dove Benjamin Pavard è entrato in campo da titolare, dopo essere rimasto fuori con il Genoa. Dopo la bella e importante vittoria di ieri sera contro l'Atalanta, il difensore francese non ha contenuto la sua gioia, continuando ad esultare sui social anche a distanza di ore. "Così sì" aveva scritto nell'immediato post-partita, come a dire "ci siamo e come". Una sorta di autocompiacimento che anticipa la foto di gruppo con tanto di "testa e cuore" come didascalia e l'elogio al compagno Nicolò Barella, autore di un gran gol: "Bomber" si legge nella caption a margine di una foto che ritrae Benji e Bare durante l'esultanza.