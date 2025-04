Gianpiero Piovani entra nella storia dell'Inter: è lui, infatti, il primo allenatore a portare la squadra femminile nerazzurra in Women's Champions League. Un traguardo storico per le ragazze, ottenuto grazie all'ampio successo per 3-0 ottenuto all'Arena Civica contro la Roma di Alessandro Spugna, fresca di caduta dal trono del campionato per mano della Juventus neocampione d'Italia. Ad aprire le danze, dopo un avvio segnato da un palo colpito dalla Roma con Emile Haavi, ci pensa Elisa Polli, che al minuto sei trova la rete dell'1-0 piombando di testa su un pallone di Henrietta Csiszar che colpisce la traversa per poi rimbalzare in campo, con la numero 9 nerazzurra che toglie preventivamente ogni dubbio col tap-in vincente. Sull'onda lunga del gol, le nerazzurre giocano un bel primo tempo, con alcune occasioni di rilievo, tra le quali una sprecata malamente da Tessa Wullaert in un contropiede tre-contro-uno, rischiando qualcosa nel finale su una conclusione di Pilgrim che termina alta di poco.

La ripresa inizia a ritmi altissimi, con una grande occasione per parte: prima Camelia Ceasar salva alla grande su Ivana Andres, poi è la Roma che ancora con Pilgrim si divora da due passi la palla più importante per il pareggio. L'Inter, però, guadagna progressivamente campo e alla fine piazza le due stoccate decisive: al 70esimo, Sanne Troelsgaard mette incautamente la gamba su un cross innocuo infilando il pallone nella propria porta, nove minuti dopo Elisa Bartoli trova il più classico dei gol dell'ex piazzando una sforbiciata volante in area che non lascia scampo a Ceasar. È il gol che certifica il raggiungimento del sogno: nel finale c'è spazio anche per l'ingresso in campo di Irene Santi che giocherà gli ultimi minuti con tanto di fascia di capitano al braccio, colonna del gruppo nerazzurro chiamata ad accompagnare le compagne verso il fischio finale e verso la grande festa per questo storico approdo in Europa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!