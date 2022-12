"Credo che la cessione dell’Inter sia inevitabile". Ne è convinto l'ex dirigente nerazzurro Ernesto Paolillo, oggi protagonista di un'intervista con Tuttomercatoweb.com. "Se guardiamo l'entità del debito della società e soprattutto il tasso d’interesse, diventa difficilmente sostenibile poter continuare in queste condizioni senza un pesante rifinanziamento che a oggi Zhang non è in grado di fare", ha detto Paolillo concludendo il suo pensiero.

Il discorso, poi, si sposta ai possibili sacrifici di mercato che il club potrebbe essere costretto a fare nei prossimi mesi per sistemare il bilancio: "Da tifoso temo che un pilastro come Skriniar possa lasciare la squadra - le parole di Paolillo -. Mi auguro che un accordo per il rinnovo lo trovino perché è troppo importante per il futuro dell’Inter. Dumfries? Alla fine si sacrifica sempre l’uomo sulla fascia perché in teoria è quello più sostituibile e, per lo stessa politica, abbiamo perso prima Hakimi e poi Perisic. Ma se una squadra vuole competere per traguardi importanti, cedere sempre i giocatori migliori non è ovviamente la strategia giusta, anche se è una cosa inevitabile".