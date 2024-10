Mario Balotelli al Genoa raccontato da chi conosce bene lui e l'ambiente genoano. Intervistato da Il Secolo XIX, Goran Pandev ritiene quella rossoblu la scelta giusta per l'ex compagno di squadra al'Inter: "Per Mario è un’occasione importante, per il Genoa può essere l’uomo giusto perché sta vivendo un periodo di tanti infortuni e Mario può riportare qualità e grande entusiasmo. Lo conosco bene, abbiamo giocato insieme in un’Inter con tanti campioni: era giovane ma aveva già grandi colpi, in allenamento e in partita faceva cose incredibili. Ha qualità tecnica e adesso è maturato, è pronto per una sfida come quella del Genoa. Giocare al Ferraris è bellissimo, è una sensazione che non mi scordo e anche lui la proverà".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!