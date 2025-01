A meno di clamorose sorprese, Vitor Reis resterà al Palmeiras almeno fino a luglio. Ad assicurarlo è Leila Pereira, presidente del Verdao, che ha chiarito così la posizione del club brasiliano rispetto al futuro sportivo del difensore centrale classe 2006, sul quale hanno messo gli occhi Manchester City, Brighton e Inter (la nostra esclusiva), tra gli altri: "E' uno dei tanti giovani dell'accademia, è estremamente talentuoso e molto importante per la nostra squadra. La nostra intenzione è contare su di lui per il Mondiale per Club - le sue parole a The Athletic -. Diversi club europei sono interessati, ma al momento ci sono stati solo sondaggi e nessuna proposta ufficiale. Ha un contratto, ma se ci sarà un'offerta interessante per il Palmeiras e il giocatore, ci siederemo e parleremo. Voglio dire che le informazioni che escono non sono corrette. Il Palmeiras non ha fretta di vendere. C'è un torneo estremamente importante per il Palmeiras e abbiamo bisogno di Vitor".

