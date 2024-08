Mentre Tomas Palacios vola verso l'Inter, l'Independiente Rivadavia naviga in cattive acque in campionato: la Lepra ha subito ieri una dura battuta d'arresto casalinga per 2-0 contro la formazione del Platense, la seconda sconfitta consecutiva in campionato e il quarto match senza successi. Un risultato che fa sprofondare la squadra in classifica e al quale segue una coda problematica: dopo la partita, infatti, il tecnico Martín Cicotello, finito nell'occhio del ciclone coi tifosi che lo hanno contestato in campo e in rete, ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa e al suo posto ha parlato il presidente Daniel Vila. Interpellato sul futuro di Cicotello, il presidente del club ha smentito le voci di chi lo dava in bilico affermando: "Credo che non si sentisse bene. È stato beccato dopo la partita, ovviamente è un essere umano che subisce le sconfitte come tutti noi, per questo motivo sono venuto alla conferenza stampa, ma non succede nulla. Sicuramente, quando starà meglio parlerò con lui".

Commentando il momento della squadra, Vila aggiunge: "Prima di tutto analizzerò gli aspetti negativi. La cosa negativa è che siamo passati dall'essere una squadra molto solida in difesa con solo due gol subiti in campionato, di cui uno su rigore, siamo diventati una squadra molto vulnerabile, soprattutto nel gioco aereo. Quindi mi sembra che dobbiamo lavorare molto lì, nel gioco aereo e questo è un aspetto che abbiamo come negativo, siamo deboli nel gioco aereo".

