Voti non così alti, come suggerirebbe invece la prestazione, quelli della Gazzetta dello Sport per i giocatori dell'Inter che hanno superato 1-0 la Juve. Il migliore è Pavard con 7 (stesso voto di Calhanoglu, Inzaghi e Mkhitaryan): un po' poco 7 per quanto visto. Molto poco...

Al 6,5 arrivano Bastoni, Acerbi, Barella, Thuram e Carlos Augusto, mentre sono considerate sufficienti le prestazioni di Sommer (zero parate) e Dumfries.

Diversi bocciati e appare assurdo vista la partita. Darmian 5,5, Dimarco e Lautaro addirittura 5: davvero troppo punitivi... Incredibile il 4 per Arnautovic, che avrà pure fallito un gol ma che nei minuti in cui è stato impiegato non ha praticamente mai perso un duello. Senza voto De Vrij e Klaassen.

