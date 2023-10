Risveglio Inter in Champions. E che risveglio. Distrutto il Benfica nel secondo tempo, la partita poteva finire pure 4-0 e sarebbe stato un risultato stretto. Le votazioni della Gazzetta dello Sport non sembrano rispecchiare in pieno la percezione avuta dal campo.

Migliore in campo Thuram (7,5), autore del gol decisivo. Bene anche Inzaghi, Pavard, Bastoni e Mkhitaryan (7); il 6,5 è per Sommer ("Un solo intervento"), Acerbi, Barella e Darmian. Nessun bocciato, si fermano alla sufficienza Lautaro, Dumfries, Calhanoglu, Dimarco, Sanchez e Carlos Augusto.