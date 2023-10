Per la Gazzetta dello Sport è Thuram (7) il migliore in campo tra i nerazzurri nel successo di Torino: "Devastante negli spazi". Molto bene - con il 7 in pagella - anche Sommer, Calhanoglu, Lautaro e Dumfries. Superano la sufficienza - 6,5 - De Vrij, Acerbi, Mkhitaryan e Frattesi, entrato nella ripresa. Sufficienti Pavard, Darmian e Carlos Augusto. Due i bocciati col 5,5: sono Barella ("Troppa tensione nuoce") e Dimarco. Per Inzaghi un buon 6,5.