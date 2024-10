Sono cinque le insufficienze che la Gazzetta dello Sport decreta nelle pagelle dell'Inter dopo il 4-4 con la Juve. Migliore in campo, senza alcun dubbio, Thuram: "Prestazione piena, totale, da campione. Conquista un rigore, assiste Mkhitaryan, regala un pallone d’oro (gioco di parole casuale) a Lautaro. Allunga e accorcia, manda in perenne difficoltà Kalulu e Danilo". Per il francese c'è il 7,5 meritatissimo.

Bene anche la mediana con Mkhitaryan, Zielinski e Barella: 6,5. Sufficienti Pavard, Dimarco, Dumfries, Frattesi e Darmian.

Male Lautaro (5): "Sbuffa, fatica, si dà da fare. Ma sembra poco brillante sul piano fisico. E infatti non trova mai lo spunto in uscita, anzi proprio in quella fase perde il pallone che porta al’1-2. Vicino al gol di testa: sfortunato, almeno lì". Stesso voto per Sommer ("Così tanti gol non li subiva da due anni e mezzo. Può e deve far molto meglio sulla quarta rete, invece riesce solo a toccare il pallone senza deviarlo in maniera decisiva. Fin lì, era stato attento su Conçeicao", per De Vrij ("Ma perché uscire così alto, per di più sul lato sinistro, sulla rete dell’1-1? Sbaglia anche la copertura sull’1-2, “battezzando” il cross arretrato di Conçeicao. Nel secondo tempo risale, ma si divora anche un gol: serata complicata") e per Bisseck ("Ingresso molto negativo: disattento su una diagonale e rimproverato dai compagni. Evidentemente però non si sveglia. E anzi, quasi accompagna in porta – con Dumfries – Yildiz. C’è da crescere ancora un po’").

6 a Inzaghi: "Si può discutere sul cambio Pavard-Bisseck, ma sul risultato finale pesano anche i tanti gol falliti sul 4-2. E la produzione offensiva non può non contare. Però alla fase difensiva, negativa dal 17 agosto, va trovato un rimedio".