Gara pirotecnica al Da Luz tra Benfica e Inter. Le pagelle della Gazzetta dello Sport non possono non tenere in considerazione un primo tempo molto deludente dei nerazzurri, andati sotto di tre gol.

Il migliore è Frattesi (7), ancora in gol come spesso gli capita. Stessa valutazione per Thuram e Barella, entrati nel momento di massimo sforzo interista. Sanchez, che ha insaccato il rigore del 3-3 definitivo, si attesta sul 6,5 come Dimarco, mentre sufficienti sono valutate le prove di Audero, Acerbi e Carlos Augusto. Sufficiente anche Inzaghi.

Sotto la sufficienza, col 5,5, ci sono Bisseck, De Vrij, Darmian, Arnautovic (nonostante il gol) e Cuadrado. Male Asllani: 5. Malissimo Klaassen, il peggiore con 4,5.