Il bel volto dell'Inter vincente a Bergamo, nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, è quello di Edin Dzeko, MVP con 7,5: "Raggiunge e supera la Dea. Altri due gol, e sono 7 in campionato. Ma Edin offre molto di più: sponde, triangoli, imbucate. Con lui l'Inter gioca meglio". Spiccano in senso positivo anche le prestazioni di Lautaro, Dimarco e Calhanoglu, premiati con un bel 7; mezzo voto in meno a Onana, Dumfries e Mkhitaryan. Sufficienza per Bastoni, Barella, Acerbi e Bellanova.