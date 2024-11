Grandissima prova dell'Inter, che con 5 gol in 45 minuti chiude la pratica Verona e risparmia anche qualche energia in vista della Champions di martedì.

Doppietta per Thuram, che viene premiato con un 8 dalla Gazzetta dello Sport. "Due gol all’insegna della freddezza: faccia a faccia con Montipò, finta, scarto sulla destra e tocco in rete. L’assist per Correa e la partecipazione non banale al 5-0".

Ma il migliore (8) nelle pagelle dei nerazzurri viene reputato Correa: "Un gol, due assist di cui uno di tacco, due traverse, un velo da urlo nell’economia della prima rete. Prestazione magnifica che alimenta la solita domanda: Tucu, chi sei veramente?".

Molto bene anche De Vrij (7,5): "Dentro per Acerbi, si fa subito attore protagonista: la discesa libera da cui l’1-0; il 4-0 in prima persona; l’implacabilità difensiva. De Vrij l’olandese importante". E ovviamente Inzaghi (7,5): "Correa avrebbe giocato anche se la febbre non avesse colpito Lautaro. Scelta azzeccata, il Tucu a Verona ritorna a riveder la porta e a toccare di extra-fino".

Inoperoso Sommer (6), positiva la difesa specialmente in fase di accompagnamento della manovra: Bisseck 7, Bastoni 6,5 come pure Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Zielinski. Sufficienti Carlos Augusto, Arnautovic, Buchanan e Frattesi. Senza voto Acerbi.