Un 3-0 che non ammette repliche e che si riflette anche sulle pagelle del Corriere dello Sport, che premia la prestazione di tutti i nerazzurri.

S. Inzaghi (all.) 8 Al quarto tentativo vince nettamente il suo primo derby e conquista la finale di Coppa Italia, altra competizione in cui fa meglio di Conte. Fatti e numeri sono dalla sua parte.



Handanovic 7 Attento su Saelemaekers, fa muro anche su Leao. E pochi secondi dopo arriva la fuga del 2-0. L’off-side di Kalulu cancella il gol di Bennacer.



Skriniar 6,5 Prima del raddoppio, Leao lo fa sbandare in un paio d’occasioni e lascia pure passare un tocco di Theo a due passi da Handanovic. Nella ripresa non fa più passare nessuno.



De Vrij 7 Le imbarcate subìte da Giroud nell’ultima stracittadina di campionato avevano lasciato il segno: stavolta al francese concede un solo pallone… nel recupero.



A. Bastoni 6,5 Nel primo tempo partecipa alla costruzione come ai bei tempi, proponendosi anche in area avversaria. La ripresa, invece, è da trincea. Abbandona il campo solo per un guaio fisico.



D’Ambrosio (34’ st) sv Con lui Inzaghi va sul sicuro.



Darmian 6,5 Preferito all’ultimo momento a Dumfries, vede subito la traiettoria giusta per imbeccare Lautaro. E, contro Leao, resiste.



Barella 7 E’ uno dei segreti della rinascita nerazzurra. Dalla ripresa con la Juventus in poi è tornato nella versione migliore. Il suo è davvero un moto perpetuo, che sfianca gli avversari. Ne fa le spese soprattutto Tonali, ma sono tanti i rossoneri che possono solo inseguirlo.



Brozovic 7,5 Una sorta di “lavatrice” in mezzo al campo. Nel senso che pulisce ogni pallone che capita tra i suoi piedi. Finisce pure lui meritatamente in vetrina con l’assist per il terzo gol.



Calhanoglu 6 Sente (troppo) la partita. A differenza del suo primo derby da interista, non riesce a incanalare la pressione. Così alterna buone giocate a imprecisioni assortite.



Vidal (28’ st) 6 Inzaghi punta sulla sua sostanza. Finisce zoppo.

Perisic 7 Stavolta la perla della serata la regala in difesa: sulla linea chiude la porta a Kessie. Vale come un gol, l’Inter si salva e poi raddoppia. Ovviamente, si fa sentire anche in attacco, dando profondità e costringendo Calabria a restare basso.

Gosens (34’ st) 6,5 Anche lui trova gloria, sigillando la serata.