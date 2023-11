"Adesso ce ne mancano sette o otto, ma se guardate cosa abbiamo a disposizione siamo ricchi di buoni difensori". Parola di Ronald Koeman, ct dell'Olanda che, durante la conferenza stampa pre-Irlanda al fianco di Denzel Dumfries, non fa drammi sulle tante assenze nel reparto arretrato degli Oranje.

Una delle soluzioni a disposizione porta a Stefan de Vrij: "Lo conosco dai tempi del Feyenoord, quindi abbiamo un buon legame. Ma è già da tempo che viene in Olanda con l'idea che probabilmente non partirà dalla formazione titolare. Ma ho molto rispetto perché vedo come affronta la situazione e con quanta professionalità si comporta e svolge il suo lavoro. Penso che sia bello vederlo".

