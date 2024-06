In ballottaggio fino all'ultimo con Matthijs de Ligt, alla fine Stefan de Vrij è stato il prescelto di Ronaldo Koeman per completare la difesa della Nazionale olandese che è scesa in campo all'esordio di Euro 2024 contro la Polonia: "Ho avuto conversazioni con lo staff esattamente come successo a Matthijs, io e lui non siamo diversi a livello di caratteristiche - le parole del centrale interista -. Io ho giocato bene contro l'Islanda, Matthijs molto bene contro il Canada, è stata una decisione del ct. La mia freschezza mi ha aiutato, mi sento davvero in ottima forma, come avevo detto al mio arrivo in ritiro. Ho giocato molto all'Inter. Siamo diventati campioni d'Italia con tante giornate d'anticipo, quindi ero più libero. Abbiamo continuato ad allenarci seriamente, ma la pressione è semplicemente svanita. Fisicamente, sono arrivato qui con un'ottima sensazione".

Titolare domenica scorsa, De Vrij ha sottolineato che non è scontato trovare un posto nell'undici di una Nazionale competitiva come quella dei Paesi Bassi: "Ho debuttato nell'agosto 2012, è passato molto tempo nel quale ho vissuto molte fasi diverse. Ma sono sempre venuto qui con piacere e con orgoglio, anche da riserva. Uno vuole sempre giocare, ma non sempre succede. Il che non vuol dire non mi piacesse venire a Zeist (sede del ritiro, ndr). Nel primo periodo con Louis van Gaal, ad esempio, ero la prima scelta, mentre in Qatar non ho giocato pur essendoci in panchina lo stesso selezionatore. Succede, è questione semplicemente di mostrarsi affidabili".

