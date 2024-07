Va a vanti la pre-season dell'Inter, costellata fin qui da tre vittorie su tre nelle amichevoli finora disputate contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas. In vista delle tre rimanenti amichevoli da disputare contro Pisa, Al-Ittihad e Chelsea, la squadra di Simone Inzaghi è tornata in campo questa mattina per cominciare una nuova settimana all'insegna dell'allenamento.

"I nerazzurri hanno iniziato la nuova settimana al BPER Training Centre. La squadra si è allenata in vista della quarta amichevole stagionale che andrà in scena venerdì 2 agosto alle 19:30 sul campo del Pisa" si legge su Inter.it, dove il club meneghino ha allgato anche qualche scatto della sessione mattutina. Sessione alla quale ha preso parte anche Marko Arnautovic, assente nei giorni scorsi per via della febbre, e tornato oggi ad allenarsi con il resto dei compagni presenti alla Pinetina.

