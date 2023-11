In giornata è arrivata la notizia della firma di Beppe Marotta sul rinnovo con l'Inter, ma l'ad sport nerazzurro non sarà l'unico ad avere un nuovo accordo. I prossimi prolungamenti in agenda, come appurato dalla nostra redazione, sono quelli del ds Piero Ausilio e del suo vice Dario Baccin: entrambi non hanno ancora firmato, ma lo faranno presto. E la durata del nuovo contratto sarà sempre fino al 2027, come quello del dirigente varesino. Una meritata conferma in blocco per tutta l'area sportiva del club nerazzurro.

