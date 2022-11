La ragione dell'esclusione di Robin Gosens dalla lista dei 26 convocati della Germania per Qatar 2022 è di natura esclusivamente atletica. Lo ha spiegato Hansi Flick, ct della Nazionale teutonica, nella conferenza stampa in cui ha svelato il gruppo che parteciperà al Mondiale: "Robin Gosens ha fatto pochissime presenze l'anno scorso, penso che lui stesso possa capire molto bene il perché abbiamo preso questa decisione. Non c'entra nulla con le sue qualità, ma con il ritmo partita. Sia Raum che Günter stanno facendo bene nei loro club".