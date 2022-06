Serataccia in Nations League per Milan Skriniar, sconfitto con la sua Slovacchia per mano del Kazakistan ma soprattutto uscito ko al 43' per un infortunio che tiene in apprensione l'intero mondo nerazzurro (dalle prime notizie che trapelano sembrano comunque esclusi danni al ginocchio). Il centrale, dopo una scivolata per fermare Astanov, non è riuscito a nascondere il disappunto per il problema fisico mettendosi le mani al volto una volta seduto in panchina.