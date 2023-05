C'è un Napoli che si prende la briga di comandare il gioco e controlla campo e possesso palla lasciando pochi spazi agli avversari, anche se di parate davvero grosse Andre Onana non ne deve fare; e poi c'è un'Inter che resta chiusa, a volte fatica a contenere le iniziative partenopee pur concedendo poco nel complesso, ma se trova il varco allora prova a farsi sentire dalle parti di Alex Meret. Primo tempo dove il Napoli si è fatto preferire per la vivacità dei suoi uomini, anche se nel finale l'occasione ghiotta è capitata sui piedi di Romelu Lukaku che ha colpito l'esterno della rete. Sull'economia della gara, però, inevitabilmente peserà l'inferiorità numerica dell'Inter per l'espulsione di un Roberto Gagliardini da tirata di orecchie, già graziato almeno due volte da Livio Marinelli e incapace di tenere a freno l'istinto malgrado anche i rimbrotti di Lautaro Martinez. L'Inter dovrà sopperire nella ripresa all'espulsione scellerata del proprio centrocampista, in un incontro già difficile di suo.

