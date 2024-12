Nel post partita di Lazio-Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa dopo l'eliminazione della squadra azzurra dalla Coppa Italia.

"Non abbiamo giocato per perdere eh. Fossimo usciti lo stesso non avrei avuto neanche questa opportunità per chi ha giocato meno. Abbiamo fatto una scelta molto ponderata. Ci rimane una stagione lunga davanti a noi, non possiamo farci il segno della croce e sperare che nessuno si faccia male - le sue parole -. Quando parlo di costruzione e di percorso intendo questo, siamo stati bravi e fortunati ad avere solo un infortunio muscolare. È stata una scelta ponderata, i ragazzi meritavano quest'occasione e dispiace perché tutti volevamo andare avanti in questa competizione. Ho visto le statistiche, la partita è stata molto equilibrata, a livello di tiri e possesso non sono stati superiori. C'è stata grande applicazione da parte di tutti, complimenti alla Lazio che va avanti".

"Se sono deluso? No, sarei rimasto deluso se non ci fosse stato impegno o applicazione. Non posso essere deluso da ciò che ho visto, i ragazzi avevano voglia e tutti noi volevamo passare il turno. Era giusto fare questo tipo di partita, c'è una stagione davanti a noi. Era giusto vedere i progressi di tutti quanti, specialmente di chi partecipa attivamente durante la settimana e questa partenza positiva in campionato è anche merito loro. Abbiamo fatto oggi delle valutazioni serie", ha poi aggiunto.

Conte ha parlato anche poi ai microfoni di Mediaset. "Favoriti in campionato? Noi dobbiamo lavorare e pensare a noi stessi: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e peggior cieco di chi non vuol vedere. Noi andiamo avanti per la nostra strada e lasciamo agli altri le loro considerazioni. Continuiamo a lavorare: c'è da costruire, continueremo a fare tutte le cose per abbreviare questo percorso. Non esistono scorciatoie: se vi sta bene vi sta bene, altrimenti si cambia".