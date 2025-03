"Non è cambiato niente, non so cosa avrebbe dovuto cambiare" dopo il pareggio con l'Inter. Antonio Conte esordisce così in conferenza stampa, chiarendo subito il concetto del 'se vogliamo, possiamo' espresso a margine dell'1-1 conquistato in rimonta contro i campioni d'Italia che ha consentito al Napoli di restare a -1 dal sogno scudetto. "Abbiamo continuato ad allenarci nella stessa maniera, voglia. Non cambia niente in base alle parole, bisogna fare i fatti perché le parole se le porta via il vento. Ci siamo allenati sempre dando il massimo", ha aggiunto il tecnico dei partenopei completando il discorso.

La prestazione con l'Inter ha consacrato le ambizioni?

"L'ambizione deve essere figlia del lavoro, dobbiamo essere ambiziosi perché lavoriamo tanto. Il fatto di aver fatto un'ottima partita con l'Inter, che è la squadra di riferimento e da battere, ci ha fatto piacere. Se confrontiamo le due partite d'andata e ritorno sono state, nonostante i due pareggi, totalmente diverse. Sicuramente la prestazione ci deve dar forza, ma guardiamo la settimana prima ci indeboliamo perché abbiamo perso col Como. Non è che puoi alzare o abbassare l'entusiasmo in base alle partite: devi essere sempre molto regolare, i campionati li vince chi è regolare, centrato, in tutte le cose, senza alti e bassi in paradiso o all'inferno".

43 giorni senza vincere, ha detto che serve regolarità. "Se vogliamo, possiamo", si riferisce anche a domani per la vittoria e perché c'è un obiettivo?

"L'obiettivo, l'ho sempre detto, è rendere orgogliosi i nostri tifosi, fa piacere fare prestazioni importanti come contro l'Inter anche se poi alla fine abbiamo pareggiato, non vinto. Per chi pensa alla vittoria ed è un vincente anche un pari è una mezza delusione, anche se ottenuto contro l'Inter e meritando molto ma molto di più. Ma è sempre un pareggio, per me una mezza sconfitta, quindi ogni partita dobbiamo cercare i 3 punti, poi spesso ci siamo riusciti, altre volte abbiamo fatto più fatica come nell'ultimo mese in cui abbiamo raccolto quattro pari e una sconfitta, ma fa parte del percorso di un campionato e dobbiamo lavorare, recuperare tutti, cercare di fare anche scelte sotto tutti i punti di vista ed in alcuni momenti dobbiamo essere bravi, come stiamo facendo, a stringere i denti. Zero preoccupazioni, zero ansie e zero problemi".

