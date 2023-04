"Nel loro campionato, loro sono sicuramente la squadra più forte. Quando sei più forte vuol dire che segni più delle altre e loro lo fanno. Noi non siamo i più forti in Italia e non siamo i più forti in Europa League: la possiamo vincere, ma teoricamente non siamo la squadra più forte. Giochiamo con quello che abbiamo e quello che abbiamo è l'equilibrio. Ma è difficile dire quello che succederà per quanto riguarda la partita di domani" ha detto José Mourinho in conferenza stampa prima dell'euro-match di domani contro il Feyenoord, rivale dai dolci ricordi per la Roma e per lo Special One che lo scorso anno hanno sollevato, dopo averlo battuto, la prima Conference della storia. Un capitolo che però il portoghese considera ormai finito come spiega in conferenza e ribadisce a Sky. E proprio ai microfoni dell'emittente satellitare risponde sul derby italiano questa sera in scena a San Siro, domanda alla quale replica con la sua tipica spigolosità: "Se le squadre come Inter e Milan fanno fatica a mantenere il doppio impegno, figuriamoci noi. Il campionato è difficile, le squadre della seconda metà della classifica hanno molta qualità. Milan-Napoli? Non la vedrò, vedrò Real Madrid-Chelsea".