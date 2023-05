José Mourinho ritrova Marco Materazzi, in occasione di un evento che vede protagonisti entrambi. Questa volta, l'abbraccio tra i due non è condito da lacrime come nella sera di Madrid, anzi il tecnico portoghese, postando la foto che lo ritrae accanto a Matrix sul proprio profilo Instagram, ha voluto sottolineare: "Sempre insieme a Marco, e la maggior parte delle volte a ridere!".

