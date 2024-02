Torna a parlare José Mourinho. L'ex tecnico dell'Inter, recentemente esonerato dalla Roma, ha espresso il proprio parere in qualità di brand ambassador di Football.com non risparmiando una frecciata ai Friedkin. "Non ci sarò a queste fasi finali delle competizioni europee perché sono stato "eliminato" da qualcuno che di calcio ne sa poco". Un "licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto", secondo lo Special One.

"Come ho già scritto, affronto sempre la prima partita con la voglia di vincere, come Inter-Barcellona quasi 15 anni fa, che finì con la vittoria della mia squadra per 3-1 - dice ancora Mourinho -. Nella gara di ritorno al Camp Nou, con l'espulsione di Thiago Motta prima del 30', ho giocato come dovevo. Ho perso 1-0, ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: arrivare in finale. E abbiamo vinto. Quando si tratta di raggiungere un obiettivo si può usare qualunque strategia o tattica, e io non ho problemi a usarle. È una questione di intelligenza e non dobbiamo preoccuparci di quello che dicono i sedicenti commentatori. "Ah! Mourinho ha messo l'autobus davanti alla porta". Sì, l'ho fatto, ma ho giocato in 10 contro 11, e abbiamo giocato una partita difensiva davvero spettacolare contro Piqué, Xavi, Busquets, Ibrahimovic e Messi. In altre parole, è stata una strategia intelligente".