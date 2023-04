"In questo momento aspettiamo tutti Inter-Benfica. Questa gara va resa importante, perché in campionato siamo messi male". Ad indicare la via è Massimo Moratti, ex patron dell'Inter intervenuto su TMW Radio a due giorni dall'eurosfida di San Siro.

Con questo ciclo di sconfitte avrebbe confermato Simone Inzaghi?

"Non credo che l’avrei tenuto e lo dico perché caratterialmente li ho sempre mandati via dopo 3-4 sconfitte. E sono certo che anche stavolta avrei fatto questo errore".

In proporzione lei si è sentito molto più criticato da tifosi e stampa rispetto a quanto stiano invece andando più morbidi con Zhang?

"I tifosi sono sempre abbastanza vicini e questo mi faceva molto piacere. La critica nasce anche dal livello di ambizione che hai. Se ti vedono partire con Ronaldo e con la voglia di conquistare il mondo, poi giustamente non ti perdonano più nulla. Se invece fai il modesto (come oggi, ndr)... ecco… vedo che tutto si sta allineando al livello della mediocrità della situazione".