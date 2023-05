Ai microfoni di Inter TV, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan presenta così il match di stasera contro la sua ex squadra, la Roma, oggi all'Olimpico: "Sarà una partita molto difficile, loro sono molto forti in casa, sono molto aggressivi. Ma noi vogliamo fare una grande partita, vogliamo migliorare la nostra classifica e vogliamo vincere anche per prepararci bene al derby".

Che partita sarà?

"Ci aspettiamo una gara molto difficile, sappiamo che la Roma gioca benissimo in casa anche se ha degli assenti. Ci sono dei giocatori che possono sostituirli e stasera faranno bene. Noi dobbiamo essere concentrati e fare il nostro gioco al meglio".

Quali aspetti difficili ci saranno da gestire oggi?

"Sarà difficile, dobbiamo essere calmi. Dobbiamo fare attenzione al loro tifo che è molto caldo e poi dobbiamo vincerla, così sarà ancora più bello".