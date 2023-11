Henrikh Mkhitaryan arriva ai microfoni di DAZN dopo il successo sul Frosinone, commentando in primo luogo la straordinaria conclusione di Federico Dimarco: "Mio assist? Ne stavamo parlando, però siamo contenti del gol più che dell'assist. Anche se non voleva, magari voleva fare un passaggio, ma la cosa più importante è che sia entrata".

Cosa ti piace di più dello scontro con la Juve?

"Sarà una partita importante per ambedue le squadre, ma noi dobbiamo focalizzarci sul come giocare e vincere, sappiamo che conteranno i tre punti per il primo posto".

Ma qual è il loro punto di forza?

"Non sta a me dirlo, noi ci focalizziamo sul nostro gioco".

Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso?

"Già ad inizio stagione avevo detto che questa era il proseguimento della scorsa annata. Siamo cresciuti come squadra, spogliatoio, presenza, fase tattica. Stiamo facendo la differenza ma sappiamo che ogni gara è difficile. Abbiamo cambiato metà squadra ma facciamo vedere che siamo sempre sereni e abbiamo dato una grande mano ai nuovi".

Dimarco ha promesso qualcosa?

"No, niente. Poi il fatto che gli abbia regalato l'assist è un altro discorso, noi giochiamo l'uno per l'altro".