Davide Calabria, capitano del Milan, non vuole pensare nemmeno lontanamente allo scenario peggiore che potrebbe verificarsi per l'ambiente rossonero il 22 aprile, quando l'Inter ha in progetto di vincere lo scudetto della seconda stella nel derby di Milano in casa dei cugini: "È ancora presto per parlarne, ci sono delle partite prima. Noi le vogliamo vincere tutte, quindi non accadrà", le parole del terzino rilasciate a Radio TV Serie A.

