Enrico Mentana torna alla carica per criticare l'operato di Suning nell'Inter, quando sembra ancora possibile l'addio di Milan Skriniar a circa 24 ore dalla fine della sessione estiva di calciomercato: "Come tutti i tifosi dell'Inter sospettavano, c'è la possibilità molto concreta che Skriniar venga ceduto all'ultimo giorno di mercato al Paris Saint Germain - ha scritto il direttore de LA7 sul proprio profilo Facebook -. Sembriamo quelle famiglie nobiliari spiantate che ogni anno vendono un quadro, un gioiello o l'argenteria per fronteggiare i creditori...".