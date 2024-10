A margine della reunion dei campioni del mondo 2006, organizzata al 'Padel Pro Am Cup' di Viareggio, Marco Materazzi ha parlato così del nuovo corso della Nazionale di Luciano Spalletti: "Le generazioni cambiano. Ringraziando Dio, noi avevamo un centrocampo forte in Germania: c'erano Gattuso, Pirlo e Perrotta, senza dimenticare gli altri - le parole di Matrix a Sky Sport -. Ora si sta cercando di fare qualcosa di positivo, il mister farà tesoro dell'esperienza all'Europeo per costruire qualcosa di importante in vista del Mondiale. Il mio erede in azzurro? Bastoni, assolutamente".