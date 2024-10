Martinez Quarta crede che Lautaro Martinez possa ancora aggiudicarsi il Pallone d'Oro 2024, nonostante gli exit poll indichino Vinicius Junior del Real Madrid come sicuro trionfatore: "Secondo me può vincerlo - ha spiegato il difensore della Fiorentina a Tuttomercatoweb.com . Ha fatto tanti gol, ha vinto la Copa America, la 'bota de oro' (miglior marcatore del torneo, ndr), lo scudetto ed è stato capocannoniere in Serie A. Ha tutto per vincerlo".