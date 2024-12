Ospite sul canale Youtube del giornalista Gian Luca Rossi (guarda qui il video), Silvano Martina, storico agente di Gianluigi Buffon, ha fatto una panoramica sui portieri dell'Inter del presente, dal passato e del futuro, partendo dal titolare del ruolo Yann Sommer: "Per lui parla la carriera, è un portiere che ha fatto bene ovunque sia andato - le sue parole -. All'Inter sta facendo stagioni semplicemente strepitose, errori pari a zero ed è stato determinante in parecchie situazioni. E' impostato bene, trasmette serenità alla squadra".

In Serie A, però, c'è un estremo difensore più forte dello svizzero, secondo Martina: "Per tutto un insieme di cose, Maignan è il migliore in Serie A. E' il più completo e potente".

Tornando indietro nel tempo, Martina ha ripensato alla cessione di André Onana allo United: "Io l'avrei ceduto anche a meno. Ha fatto molto bene, ma è un portiere folkloristico. Non lo ritengo affidabilissimo per una squadra come l'Inter, mentre Sommer può fare le finali di Champions. Onana ha fatto un'annata buona, ma il Manchester te lo tornerebbe indietro volentieri, se potesse. E' sempre un portiere importante, paga anche la situazione della squadra".

In seguito, Martina si è espresso così su Josep Martinez, secondo portiere nerazzurro: "A Genova ha fatto molto bene. L'Inter ha fatto un investimento importante, io non l'avrei preso per quelle cifre. L'Inter, per esempio, ha un portiere come Stankovic che sta facendo una stagione incredibile. Martinez è forte, in Coppa ha fatto una parata importante. Deve diventare più sciolto e armonioso nei movimenti".

Infine, Martina 'consiglia' Donnarumma all'Inter: "Se farei una follia? Se fossi l'Inter, sì. Tornerebbe ai livelli del Milan".

