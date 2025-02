Raggiunto da Radio Rai1, a margine dell'Assemblea Elettiva della FIGC, Beppe Marotta si è espresso così sulla rielezione di Gabriele Gravina come numero uno del calcio italiano: "Quale contributo può dare l'Inter al Gravina ter? Mettiamo a disposizione la nostra volontà, la nostra motivazione e la nostra esperienza affinché questo movimento calcistico sia il migliore tra quelli in circolazione - le parole del presidente nerazzurro -. C'è tanto da lavorare, ma credo che bisogna agire step by step cercando di essere ottimisti e soprattutto molto uniti. Bisogna eliminare la litigiosità che ci ha contraddistinto nell'ultimo periodo".

Tornando con la mente al derby di ieri sera, Marotta ha aggiunto: "Il derby è sempre una cosa bella, il risultato comunque ci soddisfa", le parole del CEO dell'Inter. Prima di confermare che il mercato di gennaio del club non prevede altre operazioni prima del gong: "Mercato chiuso? Sì, sì".

