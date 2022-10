Una sfida che vale tanto, se non tutto, per il futuro dell'Inter: a San Siro arriva il Barcellona in un match cruciale per i destini nerazzurri in Europa e non solo. Una gara che l'ad sport Beppe Marotta presenta così dal prato del Meazza ai microfoni di Sky Sport:

Sulle dichiarazioni di Inzaghi pre Inter-Roma.

"Ogni allenatore rilascia queste esternazioni a seconda di come si sente, non ci sono state turbative interne. Dobbiamo valutare il momento, siamo in crisi e abbiamo perso certezze da ritrovare non solo attraverso le prestazioni ma anche coi risultati positivi".

Ci sono state critiche che hanno fatto più male?

"No, perché bisogna accettare le critiche; è un segno di professionalità. Poi bisogna capire dentro di sé se sono giuste o no. Dobbiamo ritrovare delle certezze che erano i capisaldi della stagione passata, se abbiamo perso il rispetto dell'anno scorso dobbiamo capire perché".