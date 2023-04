Serata magica, che può regalare all'Inter una semifinale di Champions League che manca da 13 anni, soprattutto con la prospettiva di un incandescente derby contro il Milan. L'ambiente nerazzurro è carico e l'ad sport Beppe Marotta, arrivato in postazione Prime Video sul prato di San Siro, non fa nulla per nascondere l'attesa e l'eccitazione: "Questo è un appuntamento gratificante per tutit, c'è molta emozione ma anche la consapevolezza di ritagliarci un ruolo importante e regalarci una soddisfazione. Emozione ma anche motivazione".

Le voci sul futuro della società hanno condizionato il lavoro della squadra e il suo?

"No, perché il club ha messo l'area sportiva nelle condizioni di lavorare al meglio. Nessun alibi, sta a noi vincere e trovare una bella qualificazione".

Nel caso non dovesse andare come deve andare stasera, ci sarebbe un piano per Inzaghi?

"Non voglio pensarci. Sappiamo che il ruolo dell'allenatore è oggetto di bersagli e critiche, ma noi sappiamo valutare nel migliore dei modi. Dobbiamo lavorare sul presente lasciando lavorare il tecnico".

Sul derby in semifinale.

"Una grande emozione, una stracittadina che vale una finale Champions ci riporta al passato ma è anche un biglietto da visita spendibile da Milano nel mondo e nel calcio in generale".

