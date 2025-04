Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, è convinto che l'Inter abbia tutte le carte in regola per ottenere la qualificazione alle semifinali di Champions League a spese di quel Bayern Monaco che ha già battuto 2-1 nel match d'andata, a domicilio: "E' un Bayern meno forte dell'Inter, anche a causa degli infortuni, ma resta insidioso - la premessa del telecronista -. L'Inter, comunque, è forte a sufficienza per gestire la rabbia, la voglia e la storia dei tedeschi. Non sarà facile, ma penso che la squadra di Inzaghi ce la possa fare. Io ho commentato il precedente migliore di tutti tra le due squadre (la finale di Madrid del 22 maggio 2010, ndr), è bello che i tifosi ogni volta che mi incontrano me lo ricordino".

