Nel corso della lunga intervista concessa a Sky Sports UK, Pep Guardiola ha ripensato alla sliding door favorevole al Manchester City capitata al tramonto della finale di Istanbul contro l'Inter, grazie alla quale gli Sky Blues sono riusciti nell'impresa di vincere la prima Champions League della loro storia entrando contemporaneamente nell'élite dei club che hanno centrato il Triplete: "L'universo a volte dice: 'devi vincere' - le parole del manager catalano -. Uso sempre questo come esempio: Romelu Lukaku, a due minuti dalla fine della finale di Champions League, tira sul ginocchio di Ederson. E abbiamo vinto la Champions League. Che leggenda è Pep! Che squadra, che personalità, che carattere! Invece, E l'anno prima abbiamo perso contro il Real Madrid in tre o quattro azioni che non puoi immaginare. Sai cosa ho pensato quando abbiamo vinto il Triplete? Era scritto nelle stelle. Abbiamo giocato molto bene quella stagione, ovviamente, altrimenti non puoi fare quell'impresa, ma era scritto. E succede. A volte, dobbiamo vivere questo. Voglio essere onesto: il club ha bisogno di questo periodo. Per realizzare cosa abbiamo fatto e costruire per il futuro. È troppo importante. A volte devi perdere. Non mi piace, ma sarà positivo per il club".

