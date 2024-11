Anche per i giocatori e lo staff dell'Olanda è stato uno shock quando il vice allenatore della nazionale ungherese, Ádám Szalai, ha accusato un malore durante la sfida di ieri in Nations League. Anche l'interista Denzel Dumfries, protagonista del match con un gol e un assist, ha ammesso lo spavento ai microfoni della stampa locale.

Durante l'accaduto l'interista si è di fatto infiltrato tra gli ungheresi, che si ero schierati in cerchio a protezione di Szalai: "Non so se sia stata una decisione intelligente per me restare lì - ha detto Dumfries -. L'ho trovato davvero intenso da vedere, è stato scioccante. Quando è ripresa la partita, a tratti ero ancora preoccupato. Comunque la cosa più importante è che Szalai ora stia bene".

"Ho segnato un gol e fatto un assist, devo essere felice, ma ho pensato che nel complesso avremmo dovuto essere più clinici con le occasioni che abbiamo creato - ha poi aggiunto -. A volte eravamo un po' troppo passivi. Ottavi di Nations League? Sarebbe bello pescare l'Italia. Vogliamo la rivincita per il 3-2 del 2023, poi ci sono molti compagni di squadra".

