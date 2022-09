Dal palco del Festival dello Sport, organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha parlato anche di campionato e dell'ambizione di riuscire a raggiungere il ventesimo scudetto: "Il campionato è strano, nessuno di noi ha chiaro cosa accadrà perché è comunque particolare, vista la sosta per il Mondiale. Dipenderà tanto da cosa riusciremo a fare in Champions League. Sul mercato io credo che questa squadra sia più forte di quella della passata stagione. Non ho la sicurezza di poter vincere anche quest'anno, ma vogliamo provarci assolutamente". Un commento sulle difficoltà di Inter e Juventus: "Succede. Può succedere. L'Inter comunque l'anno scorso ha fatto una grande stagione. Però voglio pensare a noi, anche capendo i momenti di difficoltà altrui che possono starci".