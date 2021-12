Malagò: “Milano-Cortina, chiediamo che San Siro non sia un cantiere nel 2026”

Il presidente del CONI: "Ovviamente bisogna tenere conto dei desideri di Milan e Inter, mi fido ciecamente di Sala"

La cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina 2026 andrà in scena nel nuovo o vecchio San Siro? A precisa domanda, Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha risposto così: "Nel dossier con cui abbiamo vinto c'era scritto che la cerimonia si terrà a San Siro, uno stadio da 80mila posti - ha spiegato a 'Tiki Taka' -. Le parole vanno rispettate, noi vogliamo farlo lì, qualunque San Siro sia; spetterà a Sala, di cui mi fido ciecamente. Ovviamente bisogna tenere conto dei desideri di Milan e Inter, l'unica cosa che chiediamo, andando in mondovisione con due miliardi di spettatori davanti alla tv, è che non ci sia un cantiere. Mi fido del sindaco e della Regione".