Dopo diversi giorni di ricovero in ospedale in condizioni difficili, Totò Schillaci è morto all'età di 59 anni per le conseguenze di un tumore. Nato a Palermo il 1° dicembre 1964, ha vestito in carriera tra le altre anche la maglia dell'Inter.

Verrà ricordato in particolar modo per l'exploit nelle "Notti magiche" di Italia '90, quando segnò sei gol trascinando gli azzurri, eliminati in semifinale dall'Argentina ai calci di rigore e poi vincitori nella "finalina" per il terzo e quarto posto contro l'Inghilterra.